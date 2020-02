Düsseldorf (ots) - Unter dem Motto "Green Move" führt die Gruppe in Deutschland neue Regelungen für Flugreisen und Dienstwagen ein. Zukünftig sind Incentive-Reisen nur noch mit der Bahn möglich. Zudem wird die Dienstwagenflotte auf Hybrid- oder Elektroautos umgestellt.Der weltgrößte Kosmetikkonzern L'Oréal wird zur Einhaltung des Pariser Klimavertrages beitragen. Bis 2050 will die Gruppe weltweit CO2-neutral sein. Als ersten Schritt auf diesem Weg plant L'Oréal, CO2-Emissionen bis 2025 um 25 Prozent zu reduzieren. Hierzu zählen auch die Emissionen, die durch Reisen von Mitarbeitern oder ihren Weg zur Arbeit entstehen.Auch die deutsche Tochtergesellschaft wird zur Erreichung dieser Ziele beitragen. Dafür hat L'Oréal Deutschland jetzt im Rahmen einer "Green Move"-Initiative verschiedene Maßnahmen beschlossen.Flugreisen2020 plant L'Oréal Deutschland seine Emissionen durch Flugreisen um 20 Prozent (im Vergleich zu 2019) zu reduzieren. Um dieses Ziel zu erreichen, sind so genannte Incentive-Reisen wie Team-Events oder Fahrten zu Konferenzen ab sofort ausschließlich mit Bahn oder Bus möglich. Dadurch sollen in diesem Jahr etwa 600 Flüge eingespart werden.DienstwagenflotteAlle derzeitigen Dienstwagen werden sukzessive ausgetauscht gegen Hybrid- oder E-Autos. Die Bestellung von Autos mit reinem Verbrennungsmotor (Diesel und Benzin) ist nicht mehr möglich. Bis Ende 2023 wird L'Oréal Deutschland keine Diesel-/Benzin-Autos mehr in seiner Flotte haben.Damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr Auto problemlos laden können, stellt L'Oréal im Laufe des Jahres an seinem Standort in Düsseldorf 30 statt wie bisher vier Ladesäulen zur Verfügung. Ein weiterer Pluspunkt für die Mitarbeiter: Sobald sie ein ladefähiges Auto von L'Oréal bekommen, haben sie die Möglichkeit, eine Ladesäule zu Hause anzubringen (sofern der Wohnort dies zulässt). Die Kosten hierfür werden von L'Oréal Deutschland übernommen.Über L'OréalSeit über 100 Jahren steht L'Oréal für Beauty. Mit ihrem einzigartigen internationalen Portfolio von 36 unterschiedlichen und sich ergänzenden Marken erzielte die Gruppe im Jahr 2018 einen Umsatz von 26,9 Milliarden Euro. Weltweit beschäftigt L'Oréal 86.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Als global führendes Unternehmen der Beauty-Branche ist L'Oréal in allen Vertriebskanälen präsent: Drogerien, Kaufhäusern, Apotheken, Friseursalons, Einzelhandel im Reisesektor, Markeneinzelhandel und E-Commerce. Deutschland ist der viertgrößte Markt der L'Oréal Gruppe.Die Nachhaltigkeitsstrategie von L'Oréal "Sharing Beauty with all" definiert ehrgeizige Ziele, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Konzerns bis 2020 erreicht werden sollen.Zum vierten Mal in Folge wurde L'Oréal jetzt von der internationalen Non-Profit-Organisation CDP als weltweit führend im Bereich Nachhaltigkeit gewürdigt.Die Gruppe erreichte einen Platz auf der "A"-Liste für die drei von CDP bewerteten Umweltthemen: Maßnahmen gegen den Klimawandel und für mehr Wasserschutz sowie Maßnahmen gegen die Abholzung von Wäldern. Unter den 8.400 bewerteten Unternehmen ist L'Oréal eines von sechs Unternehmen, die in diesem Jahr bei diesen drei Themen mit einer "Eins" bewertet wurden. Zudem ist L'Oréal das einzige Unternehmen, das vier Jahre in Folge die dreifache Punktzahl A erreicht hat.Weitere Informationen zu L'Oréal und Klimaschutz sowie zu dem Nachhaltigkeitsprogramm "Sharing Beauty with all" finden Sie auf www.loreal.de (http://www.loreal.de)Pressekontakt:L'Oréal DeutschlandJochen GutzyCorporate Communications Directorjochen.gutzy@loreal.comMobil 0176 1885 1004Original-Content von: L'Oréal Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24390/4519031