Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Eltville (pts007/13.02.2020/09:00) - Gold ist ein sicherer Hafen, aber außer an der Kurssteigerung des Edelmetalls kann man nichts daran verdienen. Falsch! 2020 setzt sich ein Trend durch, der es endlich möglich macht, am eigenen Goldbestand auch Zinsen zu lukrieren. Ein "Sachdarlehen" der G Deutsche Gold AG, ist die perfekte Möglichkeit, jährlich bis zu 5 Prozent Zinsen mit dem eigenen Golddepot zu erwirtschaften. Dabei bleibt das Gold weiterhin im Besitz des Inhabers und erzielt über den reinen Wertzuwachs auch noch erhebliche Zinserträge. Infos zum Gold-Zins unter: https://deutsche-gold.ag Gold-Zinsen bringen Zusatzeinkommen ohne Risiko Wie jedes Anlagevermögen sollte auch Gold arbeiten. Allerdings war das bisher nur durch den Wertzuwachs des Edelmetalls möglich. Und der Gewinn war auch nur dann in barer Münze erzielbar, wenn das Gold verkauft wurde. Eine lukrative Alternative ist es, wenn man seine Goldbestände an einen Händler seines Vertrauens verleiht und dafür eine Verzinsung bekommt. Das Gold bleibt dabei weiterhin im Besitz des Eigners. Aber es arbeitet und bringt Zinsen. Ein goldiges Geschäftsmodell. Die G Deutsche Gold AG ist einer der wenigen Händler in Deutschland, die solche Gold-Sachdarlehen vergibt. Dabei ist das geliehene Gold in vollem Umfang versichert und wird kostenlos in einem Hochsicherheitssafe eingelagert. Ein zusätzlicher Vorteil des Sachdarlehens. Man muss nicht für die sichere Verwahrung seiner Goldbestände sorgen. Der Vergleich zeigt, wer sein Gold nur im Schließfach verwahrt, anstelle gewinnbringend als Sachdarlehen anzubieten, verliert bis zu 5 Prozent Zinsen pro Jahr, bezogen auf den aktuellen Wert des Goldes. Wer Gold also nicht nur für die reine Absicherung seines Vermögens einsetzen möchte, sondern auch eine risikolose jährliche Rendite erzielen möchte, der sollte sich für ein Sachdarlehen entscheiden. Gold arbeiten lassen - als Sachdarlehen. Infos unter G Deutsche Gold AG: https://deutsche-gold.ag Information und Anfragen rund um das Thema Gold und Sachwerte: Deutsche Gold AG E-Mail: info@deutsche-gold.ag Web: ttps://deutsche-gold.ag Sachwerte-Info Deutschland: 0049/6128 688 0701 Sachwerte-Info Schweiz: 0041/716 72 50-50 (Ende) Aussender: G Deutsche Gold AG Ansprechpartner: Hans Kleser Tel.: +49 6123 6880701 E-Mail: h.kleser@deutsche-gold.ag Website: www.deutsche-gold.ag Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200213007

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2020 03:00 ET (08:00 GMT)