Die Media and Games Invest plc hat im Rahmen einer selektiven Nachplatzierung an institutionelle Investoren ihre MGI-Anleihe 2019/24 (ISIN DE000A2R4KF3) um weitere 12 Mio. Euro auf ein Gesamtvolumen von nunmehr 17 Mio. Euro erhöht. Die Nachplatzierung erfolgte in mehreren Tranchen, zu Preisen zwischen 100 und 101 %.

Die MGI-Anleihe hat ein Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. Euro. Das Unternehmen plant bei entsprechendem Finanzierungsbedarf die Platzierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...