Berlin/Krefeld (ots) - "Unterwegs" - unter diesem Motto suchte der Deutsche Fahrradpreis die besten Fotos, Videos, Lieder und Texte. Nun stehen die Gewinner des Foto- und des erstmals vergebenen Fahrradkulturwettbewerbs 2020 fest. Der bayrische Profifotograf Wolfgang Kronwitter überzeugte mit einem Mountainbike-Outdoorbild unter dem Titel "Unterwegs mit best Buddys". Einig war sich die Jury auch bei dem Lied "Von Hamburg bis zum Meer" von Nico Suave, Tonbandgerät, Chefboss und Cäthe, das für die Radkampagne "Fahr ein schöneres Hamburg" geschrieben wurde. Kronwitter kann sich über ein E-Bike von Corratec freuen und die Stadt Hamburg wird als Sieger beim Fahrradkulturwettbewerb ausgezeichnet. Beide nehmen am Donnerstag, den 27. Februar 2020 den Preis auf der Abendveranstaltung des Deutschen Fahrradpreises in Essen entgegen.FotowettbewerbDer zweite Platz geht an den tandemfahrenden Globetrotter Niko Kroeger, der mit der Kamera die Morgenstimmung in der omanischen Wüste einfing. Er gewinnt ein Trekkingrad von Rabeneick. Den dritten Platz sichert sich Alexander Dacos mit einer Schwarz-Weiß-Fotografie von einem Radfahrer im Schneegestöber. Dacos kann sich über ein hochwertiges Packtaschenset von Büchel freuen.FahrradkulturwettbewerbDie Kategorie Fahrradkulturwettbewerb wurde in diesem Jahr erstmals ausgelobt. Mit dem Lied "I ride my bike" von der Rockband Cliff Barnes und the Fear of Winning belegt ein weiterer musikalischer Fahrradkulturbeitrag den zweiten Platz. Die Bandmitglieder können sich über eine Radreise durch das radrevier.ruhr freuen. Lyrisch wird es beim Drittplatzierten, Herrn Rudolf Peter Busert, der eine Kurzgeschichte unter dem Titel "Über Erich" einsendete. Mit einem neuen Fahrradschloss der Marke Abus ist sein Fahrrad erstmal sicher abgesperrt.Eine Jury, bestehend aus den Initiatoren und Partnern des Wettbewerbes, hat aus insgesamt 270 Fotos und 20 Fahrradkulturbeiträgen ausgewählt. Der bundesweite Wettbewerb ist eine Initiative des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur und der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V. Die Preise für den Fotowettbewerb werden vom Zweirad-Industrie-Verband und die Preise für den Fahrradkulturwettbewerb vom Verbund Service und Fahrrad e.V. gesponsert. Alle Beiträge finden Sie online unter www.der-deutsche-fahrradpreis.de (http://www.der-deutsche-fahrradpreis.de).