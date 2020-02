Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In fundamentaler Hinsicht stehen heute die US-Verbraucherpreise im Fokus, so die Analysten der Helaba.Die Analysten würden nicht mit nennenswerten Impulsen auf den Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) rechnen, zumal FED-Chef Powell zuletzt die abwartende Haltung der Notenbank bestätigt habe. Der Future habe sich gestern unterhalb des Januar-Aufwärtstrends abgeschwächt. Infolgedessen trübe sich das Bild im Tageschart zunehmend ein. Der MACD generiere ein Verkaufssignal und das Kursmomentum nähere sich der Nulllinie an. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...