(shareribs.com) Chicago 13.02.2020 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich im gestrigen Handel fester. Weizen konnte sich deutlich verbessern, nachdem in China ein Rückgang der Neuansteckungen gemeldet wurde. Am Donnerstag stellt sich die Lage jedoch anders dar. März-Mais stieg um 3,25 Cents auf 3,83 USD/Scheffel. Mais setzte seine jüngsten Seitwärtsbewegung am Mittwoch weiter fort. ...

