ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Delivery Hero von 76 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum in Asien, Marktanteilsgewinne und die Branchenkonsolidierung gäben der Kapitalmarktstory des Essenslieferanten weiter Auftrieb, schrieb Analyst Hubert Jeaneau in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2020 / 19:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE000A2E4K43

