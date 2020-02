NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für DWS nach vorläufigen Jahresergebnissen von 33 auf 36 Euro angehoben aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Es gebe viel Lobenswertes im Geschäftsjahr 2019 des Fondsanbieters, schrieb Analyst Tom Mills in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Jedoch seien nach der beachtlichen Kehrtwende beim Nettomittelzufluss noch ein bis zwei weitere ausgeglichene Quartale nötig, um von einem Trend sprechen zu können./ssc/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2020 / 14:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2020 / 19:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000DWS1007

DWS GROUP-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de