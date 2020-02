Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen stehen aktuell im Rampenlicht? Welche Köpfe machen Kurse? Unser Börsen-Frühstück für Sie. Heute unter anderem mit einem Blick die neuen Hochs in den Indizes, die Umsätze in der Tesla Aktie und auf die neue Dynamik in der deutschen Politik. Wir können schon so viel verraten: 2020 verspricht spannend zu werden!

ISIN: DE0008469008, US6311011026, US88160R1014

Den vollständigen Artikel lesen ...