Der angekündigte Rücktritt des langjährigen CEO, Ralf Zastrau, stelle für die Nanogate SE laut SMC-Research eine große Zäsur dar, was die deutlichen Kursverluste in Reaktion auf die Meldung erkläre. Damit überschatte der Rücktritt nach Einschätzung des SMC-Analysten Adam Jakubowski die zuletzt erzielten operativen Fortschritte.

Mit der Meldung, dass der Gründer und langjährige Vorstandsvorsitzende der Gesellschaft, Ralf Zastrau, zum Ende des Quartals sein Amt niederlegen werde, habe Nanogate für eine handfeste Überraschung gesorgt. Angesichts der prägenden Rolle, die Herr Zastrau für die bisherige Entwicklung von Nanogate gespielt habe, stelle dieser Schritt nach Einschätzung von SMC-Research eine große Zäsur dar, was sich auch an der Börse in hohen Kursabschlägen bemerkbar mache. In der Ad-hoc-Meldung spreche Nanogate von privaten Gründen und habe dies auch auf Nachfrage der Analysten klar bestätigt und mit dem Verweis auf die weiterhin gute Arbeitsatmosphäre in den Führungsgremien bekräftigt.

Abseits des CEO-Rücktritts habe Nanogate in den letzten Wochen hingegen mehrere Fortschritte erreichen können. Dazu gehöre nicht zuletzt der Ende Januar akquirierte 100-Mio.-Euro-Auftrag eines deutschen Premiumherstellers für die Lieferung von Front-Panelen, die in Elektrofahrzeugen den Kühlergrill ersetzen und somit das Design der Fahrzeuge maßgeblich prägen werden, so die Analysten.

Operativ scheine sich Nanogate somit auf einem guten Weg zu bewegen, weswegen SMC-Research dem unterstellten Gesundungsszenario weiter eine hohe Wahrscheinlichkeit beimesse. Dennoch belassen die Analysten ihr Urteil trotz des hohen Kursziels (25,30 Euro) noch solange auf "Hold", bis eine Verbesserung der Verschuldungssituation absehbar sei.

