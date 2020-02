Bern (ots) - Bald beginnt in verschiedenen Schweizer Regionen das fasnächtliche Treiben mit lauten Tönen und bunten Kostümen. Bunte Gewänder und Dekorationen bestehen oft aus leicht entflammbaren Kunsttextilien, die schnell Feuer fangen. Wie Fasnächtler und Veranstalter sicher feiern, zeigen die Sicherheitstipps der Beratungsstelle für Brandverhütung (BfB).Kostüme aus synthetischen Materialien geraten besonders schnell in Brand. Tragen Sie deshalb ausschliesslich Fasnachtskleidung aus schwer entflammbaren Stoffen. Handelsübliche Brandschutzmittel für Textilien bieten ebenfalls einen guten Schutz. Mit diesen Brandschutzmitteln imprägnierte Kleidungsstücke geraten kaum in Brand.Dekorationen dürfen gemäss den schweizerischen Brandschutzvorschriften nicht zu einer Gefahrenerhöhung führen. Bei Veranstaltungen ist es untersagt, Flucht- und Rettungswege durch Gegenstände zu versperren. Die Signalisationen von Fluchtwegen müssen jederzeit sichtbar bleiben. Die Sicherheit von Personen darf zu keiner Zeit beeinträchtigt werden.Sicherheitstipps für Fasnächtler- Für Kostüme und Dekorationen nur schwer brennbare Materialienverwenden.- Auf Tüll- und Nylonstoffe verzichten. Diese Stoffe schmelzen beigrosser Hitze und können schwere Hautverletzungen verursachen.- Stoffe mit Brandschutzmittel imprägnieren und so sicherermachen. Sicherheitstipps für Veranstalter- Fluchtwege wie Treppen, Korridore oder Ausgänge freihalten.- Kein offenes Feuer in Laternen oder Fackeln als Dekorationverwenden.- Schwer brennbare Dekorationen verwenden oder dasDekorationsmaterial mit Brandschutzmittel vorbehandeln.- Für Notfälle immer einen Eimer Wasser, eine Löschdecke odereinen Feuerlöscher bereithalten. Kommt es trotz allen Vorsichtsmassnahmen zu einem Unfall, kühlen Sie Brandwunden sofort und während längerer Zeit. Bei einem Brand gilt: Alarmieren - Retten - Löschen.Kontakt:Rolf MeierMedienstelle der Beratungsstelle für Brandverhütung (BfB)Telefon 031 320 22 82, media@bfb-cipi.chOriginal-Content von: BfB / Cipi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100002394/100841682