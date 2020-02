Original-Research: CR Capital Real Estate AG - von GBC AGEinstufung von GBC AG zu CR Capital Real Estate AGUnternehmen: CR Capital Real Estate AG ISIN: DE000A2GS625Anlass der Studie: GBC-Vorstandsinterview Empfehlung: Vorstandsinterview Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin FilkerDie CR Capital Real Estate AG hat im Rahmen der Ad-Hoc-Meldung vom 29.01.2020 die vorläufigen Ergebnisse für 2019 sowie eine Änderung der Geschäftsstruktur bekannt gegeben. Auffällig ist dabei die zum Jahresende 2019 erfolgte Umstellung der Bilanzierung auf IFRS 10, was einen starken Sprung beim Eigenkapital und Ertrag nach sich gezogen hat. Der GBC-Analyst Cosmin Filker hat mit Christiane Bohm über die bisherige Entwicklung, die neue Struktur sowie die künftigen Aussichten der Gesellschaft gesprochen. GBC AG: Frau Bohm, künftig wird ihr Immobiliengeschäft, im Rahmen dessen die CR Capital Real Estate AG bislang insbesondere Wohnimmobilien für Selbstnutzer projektiert und gebaut hat, in der Terrabau GmbH gebündelt sein. Was sind die Hintergründe für die neu geschaffene Geschäftsstruktur? Christiane Bohm: Die CR Capital hat sich im vergangenen Jahr zum Immobilieninvestmenthaus weiterentwickelt. Wir investieren in Beteiligungen entlang der Immobilienwertschöpfungskette, die bezahlbaren Wohnraum und attraktive Anlagemöglichkeiten bieten. Begonnen haben wir dabei mit der Bündelung der Projektierung und dem Bau von Immobilien in der TERRABAU GmbH. Diese ist ausschließlich auf die Projektierung und die Erstellung von Immobilien fokussiert. Bezahlbarer Wohnraum wird auch künftig in hohem Maße nachgefragt werden, wobei sich die Nachfrage für dieses Marktsegment im Falle schwächelnder Konjunktur noch erhöhen wird. TERRABAU wird diesen Bereich weiter ausbauen. GBC AG: Im Rahmen der Anpassung der Geschäftsstruktur wurde die Bilanzierung auf IFRS 10 umgestellt. Demzufolge kletterte der Jahresüberschuss auf über 90 Mio. EUR (2018: 7,80 Mio. EUR) und das Eigenkapital auf ca. 200 Mio. EUR (31.12.18: 35,40 Mio. EUR). Wie kommt es zu diesen außerordentlichen Erträgen und wie wird die künftige GuV der CR Capital aussehen? Christiane Bohm: Die Vorjahreszahlen basieren auf der Vollkonsolidierung. Durch die verpflichtende Anwendung des IFRS 10.27 bewerten wir unsere Beteiligungen zum Fair Value. Zum Jahresende mussten wir die stillen Reserven der TERRABAU aufdecken. Weitere Beteiligungen befinden sich in der Phase des Aufbaus und der Weiterentwicklung. Wir versprechen uns eine ähnlich erfreuliche Entwicklung wie von der TERRABAU. GBC AG: Zu dem Kerngeschäft der Terrabau: Können Sie etwas über die aktuellen Projekte sagen? Christiane Bohm: Die Angebotspalette der TERRABAU umfasst neben Reihenhäusern und Doppelhäusern auch sozialen Wohnungsbau, für den wir weiterhin eine hohe Nachfrage sehen. Der Investitionsschwerpunkt bleibt der Speckgürtel von Berlin und Leipzig. GBC AG: Neben dem Verkauf der Immobilien an Selbstnutzer und institutionellen Kunden, haben Sie angekündigt, sich dem Thema sozialen Wohnungsbau anzunehmen. Wie ist denn hier der Stand? Christiane Bohm: 2019 hat TERRABAU den ersten Schritt gemacht und Grundstücke in Bad Belzig und Nauen für soziale Wohnungen erworben. Der soziale Wohnungsbau ist ein nachhaltiges und stabiles Produkt, das auch für Privatinvestoren in Kombination mit der Sonderabschreibung interessant ist. TERRABAU wird jetzt schnell mit weiteren Projekten starten, denn seit mehr als 10 Jahren sinkt die Anzahl an bezahlbaren Wohnungen. Die Versorgungslücke wird immer größer. Mittlerweile fehlen ca. 100.000 Wohnungen in Berlin und Brandenburg. GBC AG: Neben der TERRABAU planen Sie künftig auch private Kapitalanleger zu adressieren. Welche Produkte sind hier denkbar und welche Marktpotenziale sehen Sie hieraus? Christiane Bohm: Wir sehen, dass Sparer durch Niedrig- und Minuszinsen belastet werden. Sie finden keine attraktiven Anlagemöglichkeiten, die vorhanden 6,2 Billionen Euro zu investieren. Immobilien und Aktien gelten seit jeher als attraktives Investment zur Vermögensbildung. Die CR Global Care wird diesen Markt öffnen und plant die Auflegung eines eigenen offenen Immobilienfonds und einer Private Equity Anleihe, über die auch Privatanleger in den Immobilienmarkt investieren können. GBC AG: Frau Bohm, ich danke Ihnen für das Gespräch.

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Datum (Uhrzeit) Fertigstellung: 13.02.2020 (9:38 Uhr) Datum (Uhrzeit) erste Weitergabe: 13.02.2020 (11:00 Uhr)

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.