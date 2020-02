Koblenz, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die FIA European Truck Racing Championship setzt die seit dem Start der onetruckfamily-Kampagne im vergangenen Jahr bereits erreichte Dynamik fort und wird ihre Bemühungen um die Förderung einiger der wichtigsten Herausforderungen in der Lkw- und Fuhrparkbranche fortsetzen.Die onetruckfamily- Initiative zielt darauf ab, das positive Image des Truckracing und seiner Fahrer zu emotionalisieren und auf die Straße zu übertragen und die Bedeutung und die Professionalität der in der Branche Tätigen zu feiern.Die Media-Analyse von 2019 zeigte, dass die FIA ETRC eine ideale Plattform bietet, um Markenbotschaften zu emotionalisieren und eine starke Markenbindung beim Verbraucher zu schaffen.192 Millionen Menschen interagierten mit der Serie in den sozialen Medien, und im ersten Jahr nahmen 52.200 Menschen aus der Truck-Racing-Community am Dialog über die onetruckfamily-Kampagne teil."Wir haben im vergangenen Jahr gelernt, dass es eine große Begeisterung für die Lkw-Kultur gibt und ein echtes Verständnis dafür, wie wichtig die Branche für die Gesellschaft insgesamt ist", sagte ETRA-Direktor Georg Fuchs. "Die onetruckfamily-Kampagne ist unsere Antwort und unser Beitrag zu einer der größten Herausforderungen der Branche - dem Problem des Fahrermangels. Wir wollen die Aussichten verbessern, indem wir zum Ausdruck bringen, wie vielfältig und cool ein Beruf in der Lkw-Branche ist."Um den Beruf der Lkw-Fahrer zu feiern und zu verdeutlichen, wie wichtig diese Arbeit für die Gesellschaft und die Industrie in ganz Europa ist, veranstaltete die FIA-ETRC im vergangenen Jahr mehrere onetruckfamily Events, zu denen in Zusammenarbeit mit Goodyear, IVECO, Grammer, Mercedes und SWL eine Auswahl von Lkw-Fahrern aus allen Gesellschaftsschichten zu den Rennen eingeladen wurde.Die so genannten "Road Heroes" (Straßenhelden) erhielten Einblicke in das FIA ETRC-Fahrerlager, die Rennleitung und das Medienzentrum. Sie wurden den Fans vor Ort im Rahmen der Startaufstellung vor dem Rennen vorgestellt, über ihre Arbeit interviewt und darüber befragt, wie sie von der breiten Öffentlichkeit geschätzt werden."Zu sehen, wie die 'Road Heroes' bei den Rennen im Rampenlicht stehen, war großartig, denn als Sport und Unternehmen sind wir der Meinung, dass die Professionalität und das Engagement, das sie tagtäglich auf den Straßen Europas zeigen, mehr Anerkennung finden sollten.""Wir bei der FIA ETRC glauben, dass die Lkw-Industrie sich selbst weiter zu einem attraktiven, interessanten und lohnenden Beruf für künftige Generationen entwickeln kann, und durch onetruckfamily kann dies auf emotionale und unterhaltsame Weise vermittelt werden."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1087642/FIA_ETRC_celebrations.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1087643/FIA_ETRC_Road_Heroes.jpgPressekontakt:Barbara Proskebp@etra-promotion.com+44 771-529-3795Original-Content von: FIA European Truck Racing Championship, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141305/4519256