Oldenburg (www.fondscheck.de) - Am ersten Januar 2005 begann die Erfolgsgeschichte, die den Namen LOYS trägt, so die Experten von LOYS.Der Hauptgrund für die beachtliche Entwicklung sei dieser: Dem Geld der Kunden sollte es so ergehen, wie es dem Fondsmanager mit seinem eigenen Geld ergehen würde. Der Fondsmanager des damals einzigen Fonds - LOYS Global (ISIN LU0107944042/ WKN 926229) - habe am Tag eins sein eigenes freies Vermögen in den Fonds investiert. Dieses Geld sollte so angelegt sein, wie der Fondsmanager sein eigenes Privatportfolio zusammenstellen würde. Seitdem würden Fondsmanager und Anleger bei LOYS im selben Boot sitzen. ...

