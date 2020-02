(shareribs.com) London 13.02.2020 - Die Ölpreise bewegen sich am Donnerstag wieder nach unten. Die OPEC hat die Bedarfsprognosen in ihrem jüngsten Monatsbericht erneut reduziert. In den USA wurde die Förderung von Rohöl wieder leicht gesteigert. Die Rohölbestände in den USA sind laut Energy Information Administration in der vergangenen Woche um 7,5 Mio. auf 442,5 Mio. Barrel gestiegen. Die Benzinbestände ...

