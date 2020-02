NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für HeidelbergCement nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. In puncto Verschuldung sei der Baustoffkonzern besser vorangekommen als gedacht, beim operativen Ergebnis (Ebitda) habe er aber leicht enttäuscht, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer ersten Einschätzung am Donnerstag./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2020 / 19:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



DE0006047004

