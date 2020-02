FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Pareto Securities hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Das vierte Quartal sei schwach verlaufen, was aber auch den Erwartungen entsprochen habe, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positiv wertete er das überraschend hohe Nettozinseinkommen. Die Ziele für 2020 seien schwächer als von ihm erwartet, er habe bislang niedrigere Kosten vorhergesagt./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2020



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000CBK1001

