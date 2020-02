Die Aktionäre des amerikanischen Medienkonzerns ViacomCBS Inc. (ISIN: US92556H2067, NASDAQ: VIAC) erhalten am 1. April 2020 eine Quartalsdividende in Höhe von 24 US-Cents je Aktie (Record date ist der 16. März 2020). Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern aus New York aktuell eine Dividende von 0,96 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 35,29 US-Dollar für die ViacomCBS Cl B-Aktie ...

