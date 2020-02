Schwarzach am Main (www.anleihencheck.de) - Der französische Energiekonzern Total (ISIN FR0000120271/ WKN 850727) hat im vierten Quartal mehr verdient als erwartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Trotz niedriger Rohstoffpreise habe der bereinigte Überschuss mit 3,17 Mrd. Dollar in etwa auf Vorjahresniveau gelegen. Zum Vergleich: Shell habe für das Schlussquartal 2019 einen Gewinneinbruch verkündet und auch Exxon Mobil habe zum Jahresende Abstriche machen müssen. Aus Anlegersicht ebenfalls erfreulich: Der Konzern wolle auch im laufenden Jahr Aktien zurückkaufen, diesmal im Wert von zwei Mrd. Dollar. ...

