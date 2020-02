Guten Tag,die technischen Signale der Indices sind eindeutig. Das Coronavirus wird Tag für Tag weiter verarbeitet, auch wenn heute früh neue Infektionszahlen auf dem Tisch liegen, welche vorher in dem Ausmaß nicht bekannt waren. Aber welcher Zahl aus China können wir schon vertrauen. So oder so, das Parkett wendet sich mehr und mehr den vorliegenden Zahlen aus der Berichtssaison zu und es wird an allen Ecken und Enden neu gerechnet.Das Positive: In der Mehrzahl liegen die Ergebnisse deutlich über den Erwartungen. Eine erste Auswertung der vorliegenden Zahlen zeigt: Rund 70% der S&P 500-Unternehmen haben mittlerweile ihre Ergebnisse für das vierte Quartal veröffentlicht und laut FactSet haben 71,1% der Unternehmen die Erwartungen der Analysten übertroffen. Umgekehrt werden Enttäuschungen auch erst einmal abgestraft, wie im Fall LYFT: -6% sind die Antwort auf steigende Umsätze, aber eine abflachende Gewinnentwicklung. Solche Kursabschläge sind denn auch genau zu prüfen, denn oft stellen sie eine optimale Kaufgelegenheit dar. Im Fall LYFT liegt die nächste Kaufbasis somit bei ca. 47/48 Dollar, also knapp an der 200-Tage-Linie.

