Trotz ATX-Rückgang bleibt das Depot um aktuell 583 Euro im Plus. Ich habe gestern 100 WWE-Aktien in Frankfurt gekauft. Erfüllung kam zu 39,395. Die Aktie war mein 1. Kauftipp für die WIENER-Doppelseiten, ging danach von 19 USD und 95 USD und ist nun wieder um mehr als die Hälfte zurückgekommen. Ich liebe Wrestling und glaube bei WWE vor allem an das Streaming-Portal WWE Network.World Wrestling Entertainment ( Akt. Indikation: 38,33 /38,70, -2,24%) Im wikifolio habe ich nachbörslich die Hälfte der Agrana-Position nach dem starken Kursanstieg bei 20,30 verkauft. Im wikifolio ist die Frequentis-Sache noch immer pending, daher kann es derzeit nicht gekauft werden.Agrana ( Akt. Indikation: 19,90 /20,15, -4,19%) Bezeichnung Kaufkurs Aktueller Kurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...