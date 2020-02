Der GBC-Analyst Cosmin Filker hat mit Christiane Bohm, Vorstand der CR Capital Real Estate AG, über die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 und die neue Geschäftsstruktur gesprochen.GBC AG: Frau Bohm, künftig wird ihr Immobiliengeschäft, im Rahmen dessen die CR Capital Real Estate AG bislang insbesondere Wohnimmobilien für Selbstnutzer projektiert und gebaut hat, in der Terrabau GmbH gebündelt sein. Was sind die Hintergründe für die neu geschaffene Geschäftsstruktur?Christiane Bohm: Die CR Capital hat sich im vergangenen Jahr zum Immobilieninvestmenthaus weiterentwickelt. Wir investieren in Beteiligungen entlang der Immobilienwertschöpfungskette, die bezahlbaren Wohnraum und attraktive Anlagemöglichkeiten bieten. Begonnen haben wir dabei mit der Bündelung der Projektierung und dem Bau von Immobilien in der TERRABAU GmbH. Diese ist ausschließlich auf die Projektierung und die Erstellung von Immobilien fokussiert. Bezahlbarer Wohnraum wird auch künftig in hohem Maße nachgefragt werden, wobei sich die Nachfrage für dieses Marktsegment im Falle schwächelnder Konjunktur noch erhöhen wird. TERRABAU wird diesen Bereich weiter ausbauen.GBC AG: Im Rahmen der Anpassung der Geschäftsstruktur wurde die Bilanzierung auf IFRS 10 umgestellt. Demzufolge kletterte der Jahresüberschuss auf über 90 Mio. € (2018: 7,80 Mio. €) und das Eigenkapital auf ca. 200 Mio. € (31.12.18: 35,40 Mio. €). Wie kommt es zu diesen außerordentlichen Erträgen und wie wird die künftige GuV der CR Capital aussehen?Christiane Bohm: Die Vorjahreszahlen basieren auf der Vollkonsolidierung. Durch die verpflichtende Anwendung des IFRS 10.27 bewerten wir unsere Beteiligungen zum Fair Value. Zum Jahresende mussten wir die stillen Reserven der TERRABAU aufdecken. Weitere Beteiligungen befinden sich in der Phase des Aufbaus und der Weiterentwicklung. Wir versprechen uns eine ähnlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...