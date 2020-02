Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Das zweitgrößte deutsche Kreditinstitut hat Jahreszahlen für 2019 geliefert. Der Gewinn bricht um ein Viertel ein, die Dividende liegt unter den Erwartungen, doch die Aktie rauscht über vier Prozent ins Plus. Was stimmt CEO Martin Zielke und die Anleger nach diesen Zahlen so positiv und worauf sollten Sie sich als Anleger jetzt einstimmen?