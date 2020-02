NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für RWE von 36 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe die Einschätzung des Sektors auf attraktiv angehoben, schrieb Analyst Robert Pulleyn in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Aus den strukturellen Veränderungen der Branche resultiere ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. RWE sei innerhalb des Sektors neben Enel der Topwert./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2020 / 16:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007037129

