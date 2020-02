(neu: Kurs, Analysten und Details)



HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Nach einem holprigen Jahresstart von Aurubis sind die Papiere des Kupferkonzerns am Donnerstag unter Druck geraten. Sie brachen ihre jüngste Erholung ab und sackten zeitweise um über 8 Prozent auf 48,80 Euro ab. Mit 11 Prozent Kursabschlag im noch jungen Jahr hinken sie dem in dieser Zeit 2,5 Prozent höheren MDax deutlich hinterher.



Niedrigere Erlöse mit Schwefelsäure und eine träge Nachfrage nach Flachwalzprodukten haben Aurubis im ersten Quartal etwas stärker belastet als erwartet. Den Jahresausblick bestätigte Konzernchef Roland Harings aber trotz "derzeit herausfordernder Bedingungen" sowie nicht zu prognostizierenden Auswirkungen des Coronavirus.



Analyst Christian Obst von der Baader Bank sah seine vorsichtige Einschätzung bestätigt. Das Vorsteuerergebnis habe die Erwartungen verfehlt und das Umfeld werde noch schwieriger, so der Experte. Er erinnerte an die unsichere Nachfrage aus der Autobranche sowie noch offene Entscheidungen um den Kauf des belgisch-spanischen Recyclers Metallo und den Verkauf der Sparte FRP für Flachwalzprodukte. Obst blieb bei seiner Verkaufsempfehlung mit einem fairen Niveau von 41 Euro.



Deutlich optimistischer ist sein Kollege Eggert Kuls von Warburg. Keine schlechten Neuigkeiten seien gute für ein zyklisches Unternehmen im aktuellen Umfeld, erklärte der Experte. Er sieht in dem Coronavirus für Aurubis keine größere Bedrohung und wegen der vorübergehenden Schließung einer konkurrierenden Schmelzhütte in der besonders betroffenen chinesischen Region Hubei sogar Chancen. Kuls votiert mit einem Ziel von 59 Euro auf "Kaufen"./ag/tih/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

