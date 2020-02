FRANKFURT (Dow Jones)--Der weltgrößte Industriegasekonzern Linde hat 2019 sowie im Schlussquartal einen Gewinnsprung gemacht. Neben der Umsetzung der fusionsbedingten Sparmaßnahmen, dem Volumenwachstum und Preiserhöhungen profitierte Linde von der robusten Entwicklung im Segment Americas. Hier sorgte die Nachfrage aus dem Bereich Healthcare sowie der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie für Wachstum. Für das laufende Jahr rechnet Linde trotz der sich weiter abschwächenden weltweiten Konjunktur mit einer weiteren Gewinnsteigerung.

Linde-Chef Steve Angel sagte, der Konzern habe im vierten Quartal in Folge ein zweistelliges Wachstum beim Ergebnis je Aktie erzielt und "krönt damit das erste erfolgreiche Jahr als neue Organisation". Im Schlussquartal erreichte der Gewinn aus fortgeführten Geschäften bereinigt 1,347 Milliarden US-Dollar und legte zum Vorquartal um 17 Prozent zu. Der bereinigte Pro-Forma-Gewinn je Aktie (verwässert) wuchs um 25 Prozent auf 1,89 Dollar und übertraf damit die Analystenschätzung von 1,83 Dollar. Unter dem Strich verdiente Linde bereinigt 1,024 Milliarden Dollar. Das war ein Plus von 22 Prozent zum Vorjahr.

Linde setzte in dem Dreimonatszeitraum 7,077 Milliarden Dollar um, ein Anstieg von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr, unter Ausklammerung von negativen Währungseffekten. Das Volumen stieg um 1 Prozent, während die Preise um 2 Prozent erhöht wurden und alle Bereiche umfasste. Für das Gesamtjahr berichtete Linde ein Gewinn je Aktie (verwässert) von 4 Dollar, auf bereinigter Pro-Forma-Basis erreichte es 7,34 Dollar.

Für 2020 erwartet Linde ein bereinigtes verwässertes Ergebnis je Aktie in einer Spanne von 8,00 bis 8,25 Dollar, was einen Anstieg von 9 bis 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspreche. In dieser Spanne sind geschätzte negative Effekte durch ungünstige Währungswechselkurse von 1 Prozent enthalten. Für das erste Quartal werde ein bereinigter Gewinn je Aktie in einer Spanne von 1,86 bis 1,94 Dollar erwartet. Das wäre ein Plus von 11 bis 16 Prozent zum Vorjahresquartal.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/jhe

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2020 06:38 ET (11:38 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.