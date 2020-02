Bonn (www.anleihencheck.de) - Das US-BIP ist im Schlussquartal 2019 annualisiert um 2,1 Prozent zum Vorquartal gewachsen, so die Analysten von Postbank Research.Der moderate Wachstumskurs aus dem Sommerhalbjahr habe sich damit fortgesetzt. Enttäuschungen habe es bei privatem Verbrauch und Bruttoanlageinvestitionen gegeben. Während der Wohnungsbau weiter floriert habe, hätten die Investitionen in Gewerbebau und Ausrüstungen ihren Abwärtstrend fortgesetzt. Hingegen habe der Außenhandel im 4. Quartal 1,5 Prozentpunkte zum BIP-Wachstum beigetragen. Das Defizit in der Handelsbilanz sei - auch dank gesunkener Importe aus China - 2019 erstmals seit sechs Jahren gesunken. ...

