Mit der neuen Generation von Festkörper-Batterien stellt sich die Frage, ob Altech Chemicals mit seinem hochreinen Aluminiumoxid-Produkt (4N HPA) auf genug Nachfrage am Markt stoßen wird. Das Unternehmen konnte diese Frage auf Basis einer Forschungsstudie mit einem klaren "Ja" beantworten.

Solid State: Die nächste Batterie-Generation

Aktuell dominieren sogenannte konventionelle Lithium-Ionen-Batterien den Markt. Sie kommen bei Smartphones, Tablets, in Elektroautos oder auch bei Energiespeichern zum Einsatz. Doch in den nächsten Jahren erwarten Branchenbeobachter und Anbieter, dass diese wahrscheinlich durch sogenannte Festkörper-Lithium-Ionen-Batterien ("solid state") abgelöst werden. Diese haben mehrere Vorteile gegenüber dem aktuellen Ansatz: So wird bei diesen ein nicht flüssiger "Festkörper"-Elektrolyt verwendet. Dieser bietet ein deutlich höhere Batteriesicherheit und ermöglicht höhere Betriebstemperaturen der Batterie. Neben der erhöhten Sicherheit bieten diese Solid State-Batterien zudem eine längere Lebenszeit (mehr hier).

HPA-Nachfrage wird wahrscheinlich sogar höher sein

Altech Chemicals (0,09 AUD | 0,05 Euro; AU000000ATC9) hat auf diese Entwicklungen nun mit einer eigenen Analyse reagiert. Denn viele Investoren fragen sich, ob in der neuen Batterie-Generation auch hochreines Aluminiumoxid (HPA) benötigt wird. Aktuell ...

