Dank ihrer kompakten Bauform und ihres geringen Energieverbrauchs ist die neue, leistungsstarke und zuverlässige Vakuumpumpe nXRi von Edwards die perfekte, kostengünstige Lösung für ein breites Anwendungsspektrum.

Edwards bringt die neue, leistungsstarke und trockenlaufende Kompaktpumpe nXRi auf den Markt. Sie zeichnet sich durch eine geringere Leistungsaufnahme und reale Leistungsverbesserungen aus, ist wartungsfrei und bietet Kostenersparnisse in zahlreichen Anwendungen. Die Einstiegsvarianten bieten eine Saugleistung von 60 oder 90 m3h-1, d. h. die vierfache Saugleistung von trockenlaufenden Pumpen ähnlicher Baugröße.

Aufgrund ihrer kompakten Größe und geringen Höhe eignet sich die Edwards nXRi ideal für die Unter-Tisch-Montage und spart wertvollen Platz im Labor. Mit einem Gewicht von unter 30 kg lässt sie sich perfekt als mobile Vakuumpumpe bei Änderungen der Arbeitsabläufe und Einsatzumgebungen einsetzen. Die Pumpe zeichnet sich durch maximale Betriebszeit und geringe Wartungskosten aus, denn sie ist bis zu fünf Jahren wartungsfrei; Tip-Seal- oder Ölwechsel sind nicht erforderlich.

Die im Vergleich zu anderen trockenlaufenden Pumpen um 40 geringere Stellfläche der nXRi ermöglicht eine nahtlose Integration in Analysegeräte und Vakuumsysteme. Als einsatzbereite Vakuumlösung ist die Pumpe daher perfekt für Massenspektrometrie, Elektronenmikroskopie und Lecksuche geeignet. F&E- und Industriekunden profitieren von der Flexibilität des Designs, dem ölfreien Betrieb und dem geringen Wartungsaufwand.

"Bei unserer neuen trockenlaufenden nXRi-Pumpe dreht sich alles um Performance", so Dave Goodwin, Product Manager, Scientific Vacuum, Edwards. "nXRi bietet die vierfache Saugleistung im Vergleich zu ähnlich dimensionierten trockenlaufenden Pumpen. Kunden, die ein geringes Endvakuum und hohe Zuverlässigkeit erwarten, können sich auch in den kommenden Jahren auf ein gleichbleibend stabiles Vakuum verlassen."

Über Edwards

Edwards ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Vakuumtechnologie und Abgasreinigung sowie zugehöriger Dienstleistungen. Die Lösungen von Edwards fügen sich nahtlos in die Fertigungsabläufe für Halbleiter, Flachbildschirme, LEDs und Solarzellen ein. Sie werden außerdem in zunehmend diversifizierten Industrieverfahren genutzt, beispielsweise in Energie-, Glas- und anderen Beschichtungsanwendungen sowie in der Metall-, Pharma- und Chemieindustrie. Wissenschaftliche Geräte für ein breites Spektrum an F&E-Applikationen sind ebenfalls mit Edwards-Produkten ausgestattet.

Edwards beschäftigt weltweit über 4.000 Mitarbeiter in der Konstruktion, der Fertigung und dem Service von High-Tech-Geräten für die Bereiche Vakuum und Abgasreinigung. Die modernen Fertigungsstätten sind in Europa, Asien und Nordamerika angesiedelt. Edwards ist Teil des Industriekonzerns Atlas Copco Group.

