NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Adidas vor den am 11. März erwarteten Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Noch mehr als sonst dürfte der Ausblick 2020 des Sportartikelherstellers im Fokus stehen, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Einerseits wegen der Unsicherheiten aus China und andererseits, da 2020 das letzte Jahr des fünfjährigen Wachstumsstrategie-Plans ist. Vor allem in den Bereichen Fußball, Originals und Running hatte sich Adidas vor Jahren die Marktführerschaft als Ziel für Ende 2020 gesetzt./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2020 / 17:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2020 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1EWWW0

ADIDAS-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de