Köln (ots) - Seit Januar 2020 ist die beliebte vegane Käsealternative Wilmersburger nun auch bei Vapiano in aller Munde. Gleich zwei neue Standard-Pizzen sind auf der Speisekarte zu finden: Pesto con Spinaci mit Spinat, Tomaten und Wilmersburger Pizzaschmelz sowie Alla Salami mit einer Salami-Alternative und Wilmersburger Pizzaschmelz. Jede andere Pizza kann ebenfalls nach Wunsch belegt und mit Wilmersburger bestellt werden. So bleiben keine veganen Wünsche offen!"Wir freuen uns sehr über die gute und professionelle Zusammenarbeit mit Vapiano", so Irina Itschert, Geschäftsführerin bei Wilmersburger und selbst langjährige Veganerin. "Vapiano hat wirklich ganze Arbeit geleistet. Die Gerichte schmecken hervorragend und werden die veganen Kunden begeistern!"Wilmersburger wurde bereits mehrfach national und international als "beste vegane Käsealternative" und "beliebteste vegane Käsealternative" ausgezeichnet.Alle Wilmersburger Produkte kommen ohne Palmöl aus und sind mandelfrei. Beide Qualitätskriterien sind für viele vegan lebenden Menschen sehr wichtig.Auch Vapiano freut sich über die Zusammenarbeit mit Wilmersburger und die Erweiterung der veganen Gerichte. "Wir freuen uns sehr, dass unsere Gäste die veganen Gerichte auf unserer neuen Speisekarte so gut annehmen.", so Joachim Rehkämper, Vice President Germany von Vapiano.Die neuen veganen Gerichte mit Wilmersburger sind in allen deutschen Vapiano-Restaurants erhältlich.Pressekontakt:WilmersburgerVekontor Handelsgesellschaft mbHKalker Hauptstr. 29651103 KölnTel. 0221-630600280www.wilmersburger.deEmail: presse@wilmersburger.deOriginal-Content von: Wilmersburger - Vekontor HGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141341/4519622