Vancouver, BC - 13. Februar 2020 - Die Izotropic Corporation ("Izotropic" oder das "Unternehmen") (CSE: IZO) (OTC US: IZOZF) (FWB: 1R3) freut sich, die Berufung von John McGraw MSc PhD in das Advisory Board bekannt zu geben.Dr. McGraw verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Technologie- und Geschäftsentwicklung in verschiedenen Marktsegmenten der Medizintechnik sowie des Gesundheitswesens und hat erfolgreiche Strategien für die Vermarktung neuer Technologien in den Bereichen medizinische Geräte, Bildgebung und Labordiagnostik und -therapie entwickelt und umgesetzt.Zusätzlich zu seiner umfangreichen Erfahrung als Unternehmer und Berater hatte Dr. McGraw auch leitende Funktionen in zwei Aktiengesellschaften inne. Er war Vice-President of Operations für Novadaq Technologies Inc. (NASDAQ: NCVQ), ein Unternehmen für medizinische Bildgebungsgeräte, das 2017 von der Stryker Corporation für 701 Millionen USD übernommen wurde. Außerdem war er Senior Vice President Business Development & Strategy für CML HealthCare Inc. (TSX: CLC), einem der führenden Anbieter von Labordiagnostikdiensten in Ontario und Kanadas größter Anbieter von medizinischen Bildgebungsdiensten, der 2013 für 1,2 Milliarden CAD von LifeLabs (im Besitz von OMERS/Borealis) übernommen wurde.Das Advisory Board von Izotropic besteht aus Experten in den Bereichen medizinische Physik, Radiologie, Brustbildgebung, Brustkrebs-Screening, Bioengineering und Biotechnologie. Die Aufnahme von Dr. McGraw in das Advisory Board bringt relevante Erfahrung im Marktsektor und Beratungs-Know-how auf Führungsebene in das Board of Directors ein.Izotropic wird Dr. McGraw auch mit der laufenden Beratung in Bezug auf Produktentwicklung, Marketing, Herstellung, Compliance, FDA-Anmeldeverfahren und klinische Studien beauftragen. Er wird das Unternehmen zudem bei Finanzierungs- und Technologie-Präsentationen vertreten.Insgesamt bringt Dr. McGraw eine Fülle von Kenntnissen und Kontakten in das Unternehmen ein, zusammen mit hochrelevanter strategischer und operativer Erfahrung auf Führungsebene im Bereich der medizinischen Bildgebung. Wir freuen uns darauf, Dr. McGraw in unserem Advisory Board zu begrüßen. Er wird eine führende Rolle in den abschließenden Entwicklungsstadien, bei den behördlichen Zulassungen und bei der Markteinführung des Brust-CT-Bildgebungssystems von Izotropic übernehmen."Izotropic entwickelt ein Bildgebungssystem, das mit seinen überlegenen 3D-Bildgebungsmöglichkeiten die Erkennung von Brustkrebs erheblich verbessern wird. Der Scan wird nur 10 Sekunden dauern und es ist keine Gewebekompression erforderlich. Es ist sehr reizvoll, für Izotropic zu arbeiten, und ich freue mich darauf, diese innovative Technologie voranzubringen, die einen so bedeutenden Einfluss auf die Erkennung von Brustkrebs haben wird", sagte Dr. McGraw.Im Namen des BoardsRobert ThastChief Executive Officer, DirectorÜber Izotropic Corp.Die Izotropic Corporation (das Unternehmen) und ihre hundertprozentige US-Tochtergesellschaft Izotropic Imaging Corp. wurden gegründet, um die nächste Generation der Brustbildgebungstechnologie für die Frühdiagnose von Brustkrebs zu kommerzialisieren. Das Izotropic Brust-CT-Bildgebungssystems produziert hochauflösende Brustbilder in 3D. Ein einziger 10-Sekunden-Brust-CT-Scan erfasst rund 500 Bilder ohne schmerzhafte Brustkompression und stellt den Radiologen eine vollständige 3D-Darstellung der gescannten Brust zur Verfügung. Bei einem Mammographie-Scan ist eine Kompression der Brust zwischen 2 Bildplatten erforderlich, was aber nur 2D-Bilder ergibt.Das Unternehmen verfügt über die exklusive Lizenz der University of California, Davis (UC Davis) zur Vermarktung der Technologie, die vom Hauptgründer und Director des Unternehmens, Dr. John M. Boone, und Forschern der UC Davis entwickelt wurde. Die Lizenz umfasst das gesamte geistige Eigentum, Geschäftsgeheimnisse, Patente und zum Patent angemeldete Anwendungen, die die Grundlage für die CT-Bildgebungsplattform des Unternehmens bilden.Rund 20 Millionen Dollar an Forschungsgeldern und über 15 Jahre Forschungsarbeit wurden in die Entwicklung dieser bahnbrechenden Brust-CT-Bildgebungstechnologie investiert. Rund 20 Millionen Dollar an Forschungsgeldern und über 15 Jahre Forschungsarbeit wurden in die Entwicklung dieser bahnbrechenden Brust-CT-Bildgebungstechnologie investiert. Die Forschung schließt eine aktuelle, voll durchfinanzierte klinische Studie im UC Davis Medical Center in den USA mit einem Volumen von 2,9 Millionen Dollar ein.Die Firmengründer sind der Ansicht, dass diese Technologie bei ihrem Markteintritt einen revolutionären Effekt haben und viele der Probleme überwinden wird, mit denen die bestehenden Brustbildgebungsverfahren zu kämpfen haben. 