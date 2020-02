Die britische Großbank Barclays plc (ISIN: GB0031348658) kündigt eine Dividendenausschüttung in Höhe von 9 Pence (ca. 10,7 Eurocent) für das Gesamtjahr 2019 an. Beim derzeitigen Börsenkurs von 2,12 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 5,05 Prozent. Barclays schüttet seine Dividende auf halbjährlicher Basis aus. Eine Zwischendividende in Höhe von 3 Pence je Aktie für das erste Halbjahr 2019 wurde ...

