NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für BP anlässlich der angestrebten Klimaneutralität bis 2050 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Damit stehe den Briten der gravierendste Wandel seit mehr als 100 Jahren bevor, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Konzern müsse die Langfristpläne jedoch noch durch kurzfristige Ziele konkretisieren./ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2020 / 18:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2020 / 00:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0007980591

