London (ots) - Die Central Bank of Ireland autorisiert die globale Fintech-Plattform von Payoneer als E-Geld-Institut. Damit wird den Kunden ein durchgängiger und grenzüberschreitender Handel auch für die Zeit nach dem Brexit garantiert.Payoneer gibt heute die Gründung einer neuen Niederlassung in Dublin, Irland, bekannt und präsentiert damit den nächsten Schritt seiner globalen Expansion. Die Central Bank of Ireland (CBI) hat die digitale Zahlungsplattform des US-Spezialisten, die Unternehmen auf der ganzen Welt zu globalem Wachstum verhilft, als E-Geld-Institution in Dublin genehmigt.Damit hat Payoneer sichergestellt, dass seine Kunden nach dem Brexit ihre Geschäftstätigkeit im EWR nahtlos fortsetzen können. Payoneer unterstützt Verkäufer auf vielen der führenden E-Commerce-Marktplätzen in Europa, darunter Amazon, Cdiscount, Joom und Rakuten - wichtige Plattformen für Händler weltweit, um einen Zugang zu den Verbrauchern in der EU zu erhalten.Die vollständige Pressemitteleilung finden Sie hier: https://bit.ly/2SqQUyWÜber Payoneer:Mit der Mission "Go beyond" bestärkt Payoneer Unternehmen darin über Grenzen, Limits und Erwartungen hinauszugehen - um ihre wirtschaftlichen Chancen auszubauen und lokal sowie global zu wachsen.Die digitale Plattform von Payoneer optimiert den globalen Handel für Millionen von Groß- und Kleinunternehmen sowie Marktplätzen in 200 Ländern. Auf Basis seiner starken Technologie, Betriebs- und Infrastruktur sowie Compliance, bietet Payoneer eine Reihe von Dienstleistungen: Grenzüberschreitende Zahlungen, Betriebskapital, Steuerlösungen, Händlerdienstleistungen und Risikomanagement. Payoneer macht den globalen Handel in der digitalen Welt von heute nicht nur einfach und sicher, sondern fördert auch das Wachstum seiner Kunden - von aufstrebenden Unternehmen bis hin zu weltweit führenden Konzernen wie Airbnb, Amazon, Google und Upwork. Payoneer wurde 2005 gegründet, ist profitabel und hat Standorte in der ganzen Welt.Payoneer - one world, one platform, endless opportunity. www.payoneer.com (http://www.payoneer.com)Pressekontakt:Lucy Turpin CommunicationsConstanze Auch+49 89 417761-42Payoneer@LucyTurpin.comOriginal-Content von: Payoneer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141261/4519764