BERLIN (Dow Jones)--Der gesetzliche Mindestlohn liegt in Deutschland laut einer Studie deutlich unter dem Niveau anderer wichtiger EU-Staaten oder Großbritanniens. Wie aus dem Mindestlohnbericht des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung hervorgeht, ist der deutsche Mindestlohn mit 9,35 Euro pro Stunde weiterhin spürbar niedriger als die Lohnuntergrenzen in den westeuropäischen Euro-Staaten, die alle 9,66 Euro und mehr Stundenlohn vorsehen.

In vier Euro-Ländern beträgt der Mindestlohn demnach nun mehr als 10 Euro, in Luxemburg sogar 12,38 Euro. Auch in Großbritannien werde der Mindestlohn ab April mit 9,93 Euro deutlich über dem deutschen Niveau liegen. Die Mindestlöhne in den 21 EU-Staaten plus Großbritannien, die über eine gesetzliche Lohnuntergrenze verfügen, sind zuletzt im Mittel kräftig angehoben worden - im Durchschnitt nominal um 6,0 und nach Abzug der Inflation um 4,4 Prozent, wie es in der Studie der gewerkschaftsnahen Stiftung heißt.

Bislang lägen aber nur in zwei EU-Ländern, und zwar Frankreich und Portugal, die Mindestlöhne bei einem Niveau von mindestens 60 Prozent des mittleren Lohns, das aus Sicht vieler Experten die Untergrenze für ein existenzsicherndes Entgelt sei. Der EU-Durchschnitt beträgt dagegen laut WSI lediglich knapp 51 Prozent, in Deutschland ist das Niveau demnach mit knapp 46 Prozent noch niedriger und war in den vergangenen Jahren rückläufig.

Der deutsche Mindestlohn sei auch gemessen am allgemeinen Lohnniveau in der Bundesrepublik sehr moderat, betonten die Forscher zudem. Das zeige ein Blick auf den Medianlohn. Hierzulande habe der Mindestlohn 2018 nach Berechnungen der OECD lediglich 45,6 Prozent des Medianlohns entsprochen - und dieser Wert sei seit der Einführung des Mindestlohns 2015 kontinuierlich zurückgegangen.

Im EU-Durchschnitt lagen die Mindestlöhne 2018 den Angaben zufolge hingegen bei 50,7 Prozent der Medianlöhne. 15 EU-Länder seien auf höhere Werte als Deutschland gekommen, darunter die Niederlande, Irland Portugal, Polen, Großbritannien oder Luxemburg.

