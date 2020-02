Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Aufsichtsrat von Adidas will das Aufsichtsratsmitglied Thomas Rabe nach der Hauptversammlung zu seinem Vorsitzenden wählen. Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, soll auf Igor Landau folgen, dessen Amtszeit - wie im Vorjahr von der Hauptversammlung beschlossen - mit Abschluss der Hauptversammlung der Adidas AG am 14. Mai endet. Dies habe der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am Donnerstag beschlossen.

Rabe, 54, ist seit 9. Mai 2019 im Aufsichtsrat und seitdem stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender.

Landau, 75, ist seit 2009 Vorsitzender des Aufsichtsrats des Herzogenauracher Sportartikelherstellers. Laut Mitteilung erhöhte sich in seiner Amtszeit der Wert des Unternehmens von knapp 5 Milliarden Euro auf aktuell knapp 57 Milliarden Euro.

"Im Interesse einer reibungslosen Übergabe und passend zum Übergang des aktuellen strategischen Fünf-Jahres-Plans auf einen neuen strategischen Zyklus, beginnend mit dem Geschäftsjahr 2021, ist im Mai der richtige Zeitpunkt, mein Mandat als Aufsichtsratsvorsitzender an einen Nachfolger zu übergeben", sagte Landau.

Den Aktionären soll als neues Mitglied für den Aufsichtsrat Christian Klein, Co-CEO von SAP, zur Wahl vorgeschlagen werden.

