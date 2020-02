Das Unternehmen für zerstörungsfreie Prüfverfahren (ZfP oder NDT) verfügt über ein umfangreiches Portfolio an industrieller Prüftechnik - von Röntgen und Computertomographie (CT) über visuelle Prüfung (RVI) bis zu Ultraschall und Wirbelstromtechnologie. 2004 gegründet, wurde GE IT im Jahr 2017 Teil von Baker Hughes, als General Electric sein Öl- und Gasgeschäft mit Baker Hughes zusammenlegte. Die nun vollzogene Umbenennung zu Waygate Technologies erfolgt, nachdem GE 2019 seine Mehrheitsbeteiligung am Gesamtkonzern reduziert hatte. Waygate Technologies bleibt ein Teil von Baker Hughes Digital Solutions ...

