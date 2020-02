Paris (www.fondscheck.de) - Lyxor hat drei neue ETFs aufgelegt, die ein nachhaltigeres Engagement in hochverzinslichen Anleihen ermöglichen, so Lyxor Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die drei ETFs, die Hochzinsanleihen in US-Dollar, in Euro bzw. globale Hochzinsanleihen abdecken, basieren auf Bloomberg Barclays MSCI Sustainable SRI-Indices, die Nachhaltigkeitsfilter auf das Anleihenuniversum anwenden, um das Engagement in umstrittene Emittenten mit niedrigem ESG-Rating zu verringern. ...

