Nidec kündigt eine Erweiterung seines Angebots an Antriebssystemen für E-Fahrzeuge um zwei neue Versionen an: Die neuen Varianten sollen in den Leistungsstufen 50 kW und 200 kW auf den Markt kommen. Die Serienproduktion soll 2022 (50 kW) bzw. 2023 (200 kW) beginnen. Wie auch bereits die im Frühjahr letzten Jahres vorgestellten Varianten mit 70 und 100 kW, basieren die beiden neuen Varianten auf der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...