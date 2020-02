BERLIN (Dow Jones)--Seit der Wahl Thomas Kemmerichs (FDP) zum Ministerpräsidenten von Thüringen am 5. Februar haben SPD und Linke laut einem Zeitungsbericht einen sprunghaften Anstieg an Parteieintritten registriert. Binnen einer Woche seien online und in Papierform mehr als 900 Menschen in die SPD eingetreten, berichtete die Rheinische Post unter Berufung auf den Bundesvorstand der Partei. Es handele sich um eine deutliche Steigerung, so eine Sprecherin.

Auch die Linke registrierte demnach deutlich mehr Parteieintritte innerhalb der vergangenen Woche. Laut deren Bundesvorstand seien 860 neue Mitglieder hinzugekommen - elfmal so viele wie in üblichen Wochen.

February 13, 2020

