Für die Gemeinde Bad Boll wurde von Heinkel Modulbau, Blaubeuren, ein neuer, 1-gruppiger Kindergarten realisiert. Das barrierefreie Gebäude wurde langfristig an die Gemeinde Bad Boll vermietet und kann unbegrenzte Zeit genutzt werden. Von der Planung bis zur Produktion und Montage vor Ort wurde der neue Kindergarten "Pfiffikus" in nur vier Monaten fertiggestellt. Konzipiert wurde das kindgerechte Raumprogramm in Abstimmung mit dem Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS). Individuelle Fertigung und barrierefreies Bauen Der neue Kindergarten "Pfiffikus" ist 15,00 m auf 14,50 m groß und hat eine nach Schulbau-Richtlinie bemessene Raumhöhe von 2,75 m. Auf insgesamt knapp 220 m2 befinden sich ein großer Gruppenraum mit Intensiv-Nebenraum, ein Büro, eine Küche, geflieste Sanitärräume, ein Abstellraum sowie eine Garderobe und ein breiter Flur. Für die modernen, kindgerechten Räume wurden Türen mit Schall- und Fingerklemmschutz installiert, die Fenster sind mit einer wärmedämmenden 3-fach-VSG-Verglasung ausgestattet. Das Modulgebäude fügt sich mit seiner hochwertigen Fassade aus sibirischer Lärche harmonisch in die Bestandsumgebung ein. Eine Rampe ermöglicht den barrierefreien Zugang zum Gebäude. Der Kindergarten "Pfiffikus" in Bad Boll auf einen Blick: - Maße: 15,00 x 14,50 m2 - Gruppenraum mit Nebenraum, Büro, Küche, WC und barrierefreies WC, Abstellraum, Garderobe und Flug - Lichte Raumhöhe 2,75 m laut Schulbau-Richtlinie - GUV-Ausführung - EnEV 2016 - Brandschutz F30 (feuerhemmend) - Fassade aus sibirischer Lärche (kieselgrau) - Zugang über Treppe oder barrierefreie Rampe - Glasfasertapete mit Anstrich nach Wahl - Innentüren mit Schallschutz und Fingerklemmschutz - 3-fach-VSG-verglaste Fenster mit Außenjalousien Weitere Informationen: Heinkel Modulbau GmbH Frank Krahmer Helfensteinerstr. 28 89143 Blaubeuren Tel: 07344 - 173-25 E-Mail: f.krahmer@heinkel-modulbau.de Website: www.heinkel-modulbau.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Projekt:Agentur Heimpel Braunsteffer GmbH Claudia Braunsteffer Magirusstraße 33 89077 Ulm Tel: 0731 - 96287-0 E-Mail: c.braunsteffer@projektagentur.de Über die Heinkel Modulbau GmbH Die Heinkel Modulbau GmbH mit Sitz in Blaubeuren ging im Jahre 2000 aus dem 1945 gegründeten Familienunternehmen Heinkel Fahrzeugbau und der Firma Heinkel Medizinsysteme hervor. Das Unternehmen ist auf die Planung und Erstellung hochwertiger, mobiler Raumsysteme und Sondercontainer in modularer Bauweise für Büro und Verwaltung, Kindergärten und Schulen, Verkaufsbereiche, Technikausstattungen, Medizin und Labor, Pforten sowie Sanitär und Soziales spezialisiert. Neben Raumsystemen für Privatwirtschaft, Großindustrie und öffentliche Hand bietet Heinkel Modulbau auch spezielle Technik-Container für ganz besondere Anforderungen. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine gleichbleibende Qualität und Präzision in der Fertigung aus und konnte sich dank der hochwertigen Modulbau-Lösungen in dem kontinuierlich wachsenden Markt immer höhere Marktanteile sichern. Neben dem Kerngeschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz realisiert das Unternehmen auch vermehrt im anderssprachigen Ausland hochprofessionelle Lösungen für mobile Raumsysteme. Mit seinen 75 Mitarbeitern erwirtschaftete die Heinkel Modulbau GmbH im Jahr 2012 einen Umsatz von über 16 Millionen Euro. www.heinkel-modulbau.de Dies ist eine Presseinformation der Heinkel Modulbau GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2020 09:45 ET (14:45 GMT)