NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Linde nach Zahlen auf "Buy" bekräftigt. Analyst Laurence Alexander sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem soliden vierten Quartal des Industriegase-Herstellers. Vor allem das Ergebnis je Aktie habe über der Konsensschätzung gelegen. Der Ausblick für das Basis-Geschäft sei jedoch etwas vorsichtiger ausgefallen als er erwartet habe./ck/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2020 / 08:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2020 / 08:36 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IE00BZ12WP82

