München (ots) -Moderation: Isabel SchayaniGeplante Themen:Mexiko: Als Pflegerin nach DeutschlandDie Weltorganisation WHO hat das Jahr 2020 zum Jahr der Pflegeausgerufen. In Deutschland z.B. herrscht Pflegenotstand. Hilfe sollauch aus dem Ausland kommen, sagt Bundesgesundheitsminister Spahn.Die Mexikanerin Itamar Rojas will ihre Heimat verlassen. Die40-Jährige wird ab Mai im Saarland als Pflegerin arbeiten. In Mexikohat sie den Beruf der Krankenschwester studiert. Ihre drei Kinderwird sie zunächst bei ihrer Mutter zurücklassen - Emotional für sieeine großer Herausforderung. In Vorbereitungskursen lernt Itamar, wiewichtig in Deutschland Pünktlichkeit und Direktheit sind.Eine andere Mexikanerin, Azucena Solis, 30 Jahre, ist anPünktlichkeit bereits gewöhnt. Sie arbeitet seit einem Jahr alsPflegekraft in Deutschland. Im hessischen Elz kümmert sie sich ineinem Pflegeheim um Senioren. Täglich telefoniert sie mit ihremEhemann in der Heimat, der dort als Architekt arbeitet. Azucena gehtes sehr gut hier, sie komme hier klar, erzählt sie. Am meistenvermisst sie das mexikanische Essen und das gute Wetter. Aber aproposPünktlichkeit: Als sie kürzlich in Mexiko zu Besuch war, war sie beieinem Treffen mit ihren Freundinnen die PünktlichsteAutoren: Xenia Böttcher/Philipp WunderseeChina: Corona - Chaos oder totale Kontrolle?Über 1000 Toten seit Ausbruch des Coronavirus, bisher sind mehr als44.000 Erkrankungen bekannt. Die Staatsführung habe schnell undumfassend gehandelt, heißt es. Die meisten Chinesen vertrauen ihrerRegierung. Wer aber dennoch dieses Management kritisiert, bekommt denZorn der Führung zu spüren. Z.B. Blogger, die Bilder ausKrankenhäusern veröffentlichen, wo es an Platz, Betten undMedikamenten mangelt.Autorin: Tamara Anthony/ARD Studio PekingNepal: Weniger Müll am Mount EverestJahr für Jahr lockt der Mount Everest immer mehr Bergsteiger nachNepal. Ein Land, das zu den ärmsten der Welt zählt. Der Tourismus isteine wichtige Einnahmequelle. Doch mit den Touristen kommt auch immermehr Müll zum Everest, vor allem unzählige Plastikflaschen. DieEntsorgung ist eine enorme Herausforderung.Zusammen mit lokalen Umweltorganisationen hat ein Schwede eine Idee,diesen Müll zu vermindern. Die Plastikflaschen werden zerkleinert undgeschreddert. Gepackt in einen kleinen Beutel kann dann jeder Touristdie Reste auf seinem Rückweg zum Flughafen mitnehmen, wo das Plastikrecycelt werden kann. Das Naturparadies rings um den Mount Everestprofitiert davon.Autorin: Lisa SeemannSudan: Die vergessenen LöwenVier Löwen, nur noch Haut und Knochen, zwei davon auf etwa 15 Kiloabgemagert. Bei einem Spaziergang durch den Park von Karthumentdeckte Osman Salih die ausgehungerten Tiere in einem viel zukleinen Gehege. Er war geschockt und hakte nach. Der Besitzer desTierparks erklärte, er hätte kein Geld für Futter. Osman Salihstartete daraufhin eine Kampagne auf Facebook zur Rettung der Löwen.Mit Erfolg: Eine Welle der Hilfsbereitschaft überrollte denTierfreund. Die Tierschutzorganisation "4 Pfoten" aus Wien entsandteein Notfallteam, half mit Medikamenten und Futter. Jetzt sind dieLöwen wieder bei Kräften, aber noch nicht über den Berg. Es bleibtviel zu tun. Eine Geschichte, die Hoffnung macht, in einem Land, indem auch viele Menschen Not und Hunger leiden müssen.Autor: Daniel Hechler/ARD Studio KairoUSA: Eine geheimnisvolle religiöse GemeinschaftEine geheime Gruppe christlicher Fundamentalisten, die sich "dieGemeinschaft" nennt, beeinflusst die amerikanische Politik. Davon istder investigative Journalist Jeff Sharlet überzeugt. Für das, waszunächst klingt wie eine Verschwörungstheorie, hat Sharlet Belegegesammelt. Denn er hat mit einer Gruppe von jungen Männern in einemHaus gelebt, die "die Gemeinschaft" für auserwählt hält, in Zukunftdie Geschicke Amerikas zu lenken. Mitglieder der "Gemeinschaft"treffen sich regelmäßig im US-Kongress, im Verteidigungsministeriumund anderen mächtigen Institutionen zu geheimen Gebetskreisen. Dieeinzige öffentliche Veranstaltung ist das "Prayer BreakfastMovement', das Nationale Gebetsfrühstück, das einmal im Jahr inWashington stattfindet. Dass jeder US-Präsident von Eisenhower bisTrump daran teilgenommen hat, sei kein Zufall, sondern Ausdruck derMacht der "Gemeinschaft", mein Jeff Sharlet. "The Fellowship" kämpftz. B. gegen Homo-Ehe und gegen das Recht auf Abtreibung.Autor: Jan Philipp Burgard/ARD Studio Washingtonhttp://www.daserste.de/weltspiegelRedaktion: Petra Schmitt-Wilting/Heribert Roth Pressekontakt:WDR-Pressestelle,E-Mail: wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4519907