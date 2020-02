Der DAX ist am heutigen Donnerstag zunächst kräftig abgesackt und bis unter die Marke von 13.600 Punkten gefallen. Im Tagestief wurde 13..576 Punkte notiert. In der Folge konnte der DAX aber wieder deutlich zulegen und über die Marke von 13.700 Punkten zurückkehren. Aktuell notiert der DAX wieder bei 13.730 Punkten und damit erneut nur noch wenige Punkte unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer bei 13.740 Punkten. Am Vortag gelang dem Index nur ein knapper Kursanstieg über 13.740 Punkte. Das Vortageshoch ...

