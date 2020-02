Wien (www.aktiencheck.de) - In den ersten Wochen im neuen Jahr versorgen Banken und Fondsgesellschaften ihre Kundinnen und Kunden traditionell mit Prognosen zu Aktien, Anleihen, Währungen und anderen Marktsegmenten, so Ingrid Szeiler, CIO der Raiffeisen KAG. In diesem Jahr würden die meisten Voraussagen positiv ausfallen, vor allem was die Aktienmärkte betreffe. ...

