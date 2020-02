Jetzt das Buch "Trader - Der Weg zur profitablen Handelsstrategie - in jedem Markt" bestellen! (JK-Trading.com) - Der DAX ist schwächelnd in den Donnerstag gestartet, setzte dann allerdings zu einem starken Turnaround an. Während als Grund für die morgendliche Schwäche wohl schwache Vorgaben vom asiatischen Markt in Betracht gezogen werden dürfen, würde ich die starke Reaktion gegen die 13.600er Region ...

Den vollständigen Artikel lesen ...