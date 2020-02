Lösung für den Schutz von Geräten und Inhalten bietet Abonnenten erweiterte cloudbasierte Funktionen und erschließt neue Umsatzmöglichkeiten für Mobilfunkanbieter

BRIDGEWATER, N.J., Feb. 13, 2020(NASDAQ: SNCR), ein führender Anbieter von innovativen Cloud-, Messaging-, Digital- und IoT-Plattformlösungen, gibt bekannt, dass seine private Cloud-Lösung vollständig in den Pocket Geek von Assurant integriert wurde, um einem führenden nordamerikanischen Anbieter eine verbesserte Lösung für den Schutz von Geräten und Inhalten zu bieten.

Assurant, Inc., ein Marktführer für den Schutz mobiler Geräte und Risikomanagementlösungen, hat sich für die Personal Cloud-Plattform von Synchronoss entschieden, um seine Leistungen für den Schutz mobiler Geräte zu erweitern, das Kundenerlebnis zu verbessern und neue Umsatzmöglichkeiten für seine Kunden zu generieren.

"Durch die Integration der privaten Cloud-Lösung von Synchronoss in unsere Pocket Geek-Plattform können wir unseren Kunden eine Möglichkeit bieten, flexibel mit ihren Inhalten zu interagieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass ihre wertvollen persönlichen Daten über unterschiedliche Geräte und Betriebssysteme hinweg geschützt sind", so Manny Becerra, President of Global Connected Living, Assurant. "Wir freuen uns, unseren Kunden und deren Kunden die branchenweit umfassendste und funktionsreichste Lösung für den Schutz mobiler Geräte mit integrierter privater Cloud zu bieten - insbesondere da der Schutz und das Management digitaler Verbraucherinhalte heute so wichtig ist."

Durch die nun abgeschlossene Integration können die Kunden der Assurant-Kunden bequem alle persönlichen Daten von ihren Geräten über Pocket Geek sichern, die Geräteschutz-App von Assurant. Bei Geräteschäden oder Verlust sind die Inhalte der Kunden geschützt und können wiederhergestellt werden. Zudem haben Kunden Zugriff auf praktische neue Funktionen wie Highlights, Flashback, Tags und Suche sowie Fotobearbeitungs- und Fotodruckfunktionen, die in ihr Schutzprogramm integriert sind und über die Pocket Geek Cloud Companion App aufgerufen werden.

"Wir sehen einen enormen Wert in der Zusammenarbeit mit Assurant, da wir somit globalen Anbietern neue Optionen für vereinfachte Abonnements und Pakete für den Geräte- und Inhaltsschutz bereitstellen können. Wir freuen uns sehr darauf, weitere geplante Bereitstellungen abzuschließen - z. B. noch dieses Jahr für einen führenden britischen Mobilfunkanbieter", so Glenn Lurie, President und CEO von Synchronoss. "Unser Ziel ist es, Anbietern auf der ganzen Welt dabei zu helfen, ihren Kunden umfassenden Schutz über die gesamte Kundenbeziehung hinweg zu bieten, sowohl für die Geräte als auch für die Inhalte. So können sie neue Umsatzströme generieren, indem Sie Verbrauchern sorgenfreie Sicherheit und Cloudzugriff bieten, über den diese jederzeit bequem auf ihre Inhalte zugreifen können."

