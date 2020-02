FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 14. Februar: TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Schindler, Jahreszahlen 07:00 FRA: Credit Agricole, Jahreszahlen 07:30 DEU: MVV Energie, Q1-zahlen 07:30 FRA: Renault, Jahreszahlen 07:30 DEU: Wirecard, Jahreszahlen 08:00 CHE: Syngenta, Jahreszahlen (Call 10.00 Uhr) 08:00 GBR: Royal Bank of Scotland Group, Jahreszahlen 08:00 GBR: AstraZeneca, Jahreszahlen 08:00 FRA: EdF, Jahreszahlen 10:00 DEU: Metro AG, Hauptversammlung, Düsseldorf 11:00 LUX: SAF Holland, ao Hauptversammlung, Luxemburg 11:00 DEU: Volkswagen Konzern, Pkw-Auslieferungen 01/20 12:00 DEU: Junghans Uhren, Jahres-Pk, Schramberg/München TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ITA: Eni, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 02/20 08:00 DEU: BIP Q4/19 (1. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Großhandelspreise 01/20 11:00 EUR: Handelsbilanz 12/19 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 01/20 14:30 USA: Im- und Exportpreise 01/20 15:15 USA: Industrieproduktion 01/20 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 01/20 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 02/20 (1. Umfrage) 16:00 USA: Lagerbestände 12/19 17:45 USA: Fed-Präsidentin von Cleveland, Loretta Mester, hält eine Rede EUR: S&P Ratingergebnis Ungarn, Schweden EUR: Moody's Ratingergebnis Irland EUR: Fitch Ratingergebnis Ungarn, Georgien SONSTIGE TERMINE DEU: Bundespräsident Steinmeier eröffnet Münchner Sicherheitskonferenz (bis 16.2.20) GBR: Sitzung des neuen Kabinetts unter Premierminister Boris Johnson° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi