In unserem letzten Beitrag zum Zuckerpreis am 16.01.2020 wiesen wir auf die Möglichkeit hin, dass sich dieser in einer großen fraktalen Umkehrformation befindet. Auf kleinerer Skale bestand das erste wichtige Signal darin, die Nackenlinie bei 0,1344 Dollar (je amerikanischem Pfund Zucker) zu überwinden.Dies hat der Zuckerpreis am 10.01.2020 getan, wobei die deutlich steigenden Umsätze in dieser Aufwärtsbewegung das Risiko eines Fehlsignals deutlich verringern.In den vergangenen vier Wochen ist der Zuckerpreis nun nicht nur weiter gestiegen. Er hat auch eine weitere bedeutende Widerstandslinie auf Tagesbasis überwunden(s. rote Horizontale in Chart 1). Diese resultiert aus dem Zwischentief vom Januar 2014 und war danach mehrfach als Widerstand relevant.

Den vollständigen Artikel lesen ...